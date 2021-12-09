В сгоревшем доме нашли неопознанное тело человека, спасатели сообщили о трагическом инциденте в Одесской области.
По данным пресс-службы
Как установили пожарные по прибытию на место, огонь охватил площадь 75 квадратных метров и его долго не могли потушить, лишь спустя два с половиной часа возгорание удалось ликвидировать.
К сожалению, не обошлось без жертв.
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На пепелище найдено тело человека, оно сильно обгорело, поэтому в настоящее время его пол и личные данные устанавливаются.
Также выясняется причина возникновения пламени и нанесенный ущерб.
В тушении огня было задействовано 2 единицы пожарной техники и 9 спасателей.
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