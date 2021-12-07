В центре Одессы горит квартира на последнем этаже старинного дома, который считается памятником архитектуры.

Пожар вспыхнул во вторник, 7 декабря, во второй половине дня на улице Малой Арнаутской, 45.

Как сообщает «7 канал» дым и пламя вырывались из пяти окон во дворе дома.

На место ЧП уже прибыли сотрудники ГСЧС, которые пытались тушить пожар через окна и балкон. Спасатели говорят, что квартира очень захламлена.

Журналисты успели разузнать кое-какие подробности от соседей.

Так, люди утверждают, что это не первый пожар в квартире, хозяин которой ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и тащит в свою квартиру всякий хлам.

По данным пресс-службы ГСЧС тушение огня было сильно затруднено — вся квартира буквально завалена мусором. Внутри спасатели обнаружили тело мужчины: предполагают, что это и есть хозяин жилья. Причины и сумму ущерба устанавливают эксперты.

Видео можно просмотреть тут.

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