В центре Одессы горит квартира на последнем этаже старинного дома, который считается памятником архитектуры.
Пожар вспыхнул во вторник, 7 декабря, во второй половине дня на улице Малой Арнаутской, 45.
Как
На место ЧП уже прибыли сотрудники ГСЧС, которые пытались тушить пожар через окна и балкон. Спасатели говорят, что квартира очень захламлена.
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Журналисты успели разузнать кое-какие подробности от соседей.
Так, люди утверждают, что это не первый пожар в квартире, хозяин которой ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и тащит в свою квартиру всякий хлам.
По данным пресс-службы ГСЧС тушение огня было сильно затруднено — вся квартира буквально завалена мусором. Внутри спасатели обнаружили тело мужчины: предполагают, что это и есть хозяин жилья. Причины и сумму ущерба устанавливают эксперты.
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Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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