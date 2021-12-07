В Одесской области водитель забрал жизнь человека, который ехал на велосипеде по трассе.

Авария со смертельным исходом случилась в вечернее время суток на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка. Об этом пишут местные СМИ.

Водитель легковушки не заметил велосипедиста из-за плохой видимости и отсутствия у него светоотражающих знаков.

Мимо аварии проезжал врач и когда увидел пострадавшего, то пытался оказать ему первую медпомощь, однако все усилия оказались напрасными, велосипедист скончался от травм прямо на земле.

По словам очевидцев, дорога была пустой, без грузового транспорта.

Отметим, что информация от официальных источников в полиции пока не поступала.

В тот же день в Одессе водитель легковушки также сбил мальчика на велосипеде. 11-ребенку повезло больше, он остался жив, но с травмами головы был госпитализирован в больницу.

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