В Одесской области водитель забрал жизнь человека, который ехал на велосипеде по трассе.
Авария со смертельным исходом случилась в вечернее время суток на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка. Об этом пишут местные
Водитель легковушки не заметил велосипедиста из-за плохой видимости и отсутствия у него светоотражающих знаков.
Мимо аварии проезжал врач и когда увидел пострадавшего, то пытался оказать ему первую медпомощь, однако все усилия оказались напрасными, велосипедист скончался от травм прямо на земле.
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По словам очевидцев, дорога была пустой, без грузового транспорта.
Отметим, что информация от официальных источников в полиции пока не поступала.
В тот же день в Одессе водитель легковушки также сбил мальчика на велосипеде. 11-ребенку повезло больше, он остался жив, но с травмами головы был госпитализирован в больницу.
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