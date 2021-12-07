В Одессе неизвестный достал пистолет и устроил стрельбу на остановке общественного транспорта, есть раненные.

Стрельба прогремела рано утром во вторник, 7 декабря на улице Разумовской, сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо».

Вскоре на месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Опросив свидетелей, они выяснили, что между тремя мужчинами произошла перепалка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и принялся стрелять по другим.

Ранения получили двое парней: один несовершеннолетний (всего 16 лет), второму 23 года.

Потерпевшие самостоятельно обратились в больницу. Стрелок с места преступления скрылся.

В тоже время в пресс-службе ГУНП пока не подтвердили информацию о случившемся.

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