Весь день Одессу будет заливать дождем, в городе существенно потеплеет до +12 градусов.
С прогнозом погоды на вторник, 7 декабря, поделились метеорологи, пишет Politeka.net.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет наблюдаться неприятная погода: небо над городом будет затянуто тучами, до самого вечера периодически будут лить дожди.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура утро составит +8…+10 градусов, днем столбики термометров повысятся до +12 градусов.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Внезапно скончался известный музыкант, ему было всего 30 лет: подробности трагедии
Жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться: "По закону запрещено..."
Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с на 14 лет младше женой: счастливые кадры
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
На сайте Sinoptik.ua сообщают, что в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и еще до наступления вечера закончиться.
Метеорологи прогнозируют до +12 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до +9 градусов.
По данным сайта Gismeteo дождь будет лить целый день. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.
Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе
Еще Politeka писала, шторм с огромными волнами обрушится на Одессу