Весь день будет неприятная погода

Весь день Одессу будет заливать дождем, в городе существенно потеплеет до +12 градусов.

С прогнозом погоды на вторник, 7 декабря, поделились метеорологи, пишет Politeka.net.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет наблюдаться неприятная погода: небо над городом будет затянуто тучами, до самого вечера периодически будут лить дожди.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура утро составит +8…+10 градусов, днем столбики термометров повысятся до +12 градусов.

На сайте Sinoptik.ua сообщают, что в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и еще до наступления вечера закончиться.

Метеорологи прогнозируют до +12 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до +9 градусов.

По данным сайта Gismeteo дождь будет лить целый день. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

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