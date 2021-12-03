Перед выходными в Одессе ожидается ветреная и довольно теплая погода, на море поднимется шторм.

С прогнозом погоды на пятницу, 3 декабря, поделились в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

В течение дня ожидается облачная погода без существенных осадков.

Ветер будет дуть юго-западный, порывистый, его скорость составит 9-14 метров в секунду. Море на одесском побережье будет штормить. Волны будут 1-1,4 метра в высоту.

Ситуация с температурой воздуха состоит следующим образом — утром столбики покажут +10..+12 градусов, к обеду температура повысится еще на два градуса и составит +14.

К вечеру она опустится до +7…+8 градусов.

В Одесской области также будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от +6 градусов до +8, днем +10…+15 градусов.

Между тем, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий, из-за тумана и гололедицы на дорогах может быть очень опасно.

Дорожники предупредили, метеоусловия начнут ухудшаться 3 декабря – в ночь с пятницы на субботу.

В частности, из-за тумана на трассах Одесская области будет ограниченная видимость. А снижение температуры и выпадение осадков может привести к образованию гололеда.

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