Влетел в столб на скорости

В сети показали, как автомобиль «Жигули» разорвало на части в результате аварии, в тот момент там находились два человека.

Жуткое ДТП произошло в утром в понедельник, 6 декабря в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. Кадры выложили очевидцы в Telegram-канале «Х. Одесса» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщает издание “ Бессарабии INFORM” , автомобиль ВАЗ 2106 на бешенной скорости влетел в столб. Удар был такой силы, что часть машины оказалась “оторванной”.

В салоне авто во время аварии находились два молодых человека, они чудом уцелели.

По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и превышение водителем скорости.

На место были вызваны правоохранители, обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся

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