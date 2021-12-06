В сети показали, как автомобиль «Жигули» разорвало на части в результате аварии, в тот момент там находились два человека.
Жуткое ДТП произошло в утром в понедельник, 6 декабря в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. Кадры выложили очевидцы в Telegram-канале «Х. Одесса» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщает издание “
В салоне авто во время аварии находились два молодых человека, они чудом уцелели.
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По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и превышение водителем скорости.
На место были вызваны правоохранители, обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся
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