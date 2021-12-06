В центре Одессы водитель сбил мальчика на велосипеде, в сети показали кадры с места происшествия.
Авария случилась в понедельник, 6 декабря, в начале улицы Успенской, пишет издание
По данным журналистов, когда водитель Toyota выезжал из придомовой территории, он не заметил ребенка. Автомобиль сбил школьника вместе с его двухколесным транспортом.
Пострадавшему 11 лет. Его отвезли в больницу по «скорой».
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По предварительным данным у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом предплечья.
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