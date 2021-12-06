В центре Одессы водитель сбил мальчика на велосипеде, в сети показали кадры с места происшествия.

Авария случилась в понедельник, 6 декабря, в начале улицы Успенской, пишет издание "УСИ".

По данным журналистов, когда водитель Toyota выезжал из придомовой территории, он не заметил ребенка. Автомобиль сбил школьника вместе с его двухколесным транспортом.

Пострадавшему 11 лет. Его отвезли в больницу по «скорой».

По предварительным данным у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом предплечья.

Ранее мы писали, на дороге в Одесской области перевернулся трактор, водителя вытащили, однако ему уже ничем не смогли помочь, он был мертв.

Трагический инцидент произошел накануне, 5 декабря на дороге от села Старая Некрасовка до села Богатое в Измаильском районе.

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