В Одессе очевидцы успели заснять, как пассажирка выпала из маршрутки прямо на остановке общественного транспорта.

Инцидент на проспекте Шевченко попал в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Видео появилось в Telegram-канале «Х. Одесса».

На кадрах видно, как маршрутка №175 остановилась на остановке, чтобы высадить пассажирку. Когда женщина ступила одной ногой на землю, в этот момент водитель решил не ждать и закрыл дверь. Пасажирка упала прямо на проезж часть и ударилась о бордюр.

Нужно отметить, что маршрутчик после происшествия остановился и вышел из кабины.

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«Маршрутчик потерял свою целевую аудиторию», - прокомментировали в телеграм-канале.

ВИдео можно просмотреть тут.

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