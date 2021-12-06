В Одессе очевидцы успели заснять, как пассажирка выпала из маршрутки прямо на остановке общественного транспорта.
Инцидент на проспекте Шевченко попал в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Видео появилось в
На кадрах видно, как маршрутка №175 остановилась на остановке, чтобы высадить пассажирку. Когда женщина ступила одной ногой на землю, в этот момент водитель решил не ждать и закрыл дверь. Пасажирка упала прямо на проезж часть и ударилась о бордюр.
Нужно отметить, что маршрутчик после происшествия остановился и вышел из кабины.
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«Маршрутчик потерял свою целевую аудиторию», - прокомментировали в телеграм-канале.
ВИдео можно просмотреть
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