Патрульные Одессы помогли девушке, которой стало плохо в маршрутке - у нее дрожали руки и ноги, и она не могла идти.
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На улице Приморской к инспекторам обратился взволнованный мужчина с просьбой о помощи.
Он рассказал, что девушке в салоне маршрутного автобуса стало плохо. Люди помогли ей выйти из транспортного средства и оставили на остановке. Однако на свежем воздухе ей не стало лучше. Девушка дрожала и не могла самостоятельно передвигаться.
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Не теряя ни минуты, патрульные взяли ее на руки и отнесли в служебный автомобиль, чтобы как можно скорее доставить ее в больницу, тем более что в час пик движение движение по городу было затруднено.
В патрульной также назвали имена инспекторов, которые пришли на помощь девушке – это Николай Сурай и Юрий Козаченко.
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