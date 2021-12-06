В Одессе сурово наказали учителя, который силой тащил ученика в кабинет директора, видео сняли другие школьники.
Инцидент произошёл на днях в учебном заведении №82 на Таирова. Кадры, которые наделали немало шума, разместил
Как выяснилось, ученик 6 класса отказался идти к директору, и учитель попытался отвезти его силой.
Мужчина вытолкал школьника из класса и потащил по коридору. Мальчик сопротивлялся и в результате упал.
По данным телеграм-канала, парень попросился выйти в туалет, учитель 3 раза его просто проигнорировал, а когда школьник начал уже проситься в "тролльной" форме, тот начал его тягать.
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По версии школьников, «ученик просил несколько раз выйти в туалет, учитель запретил, на что шестиклассник ответил, что «он надристает в рюкзак», если не выйдет, встал и направился к двери, учителя это возмутило и он начал его тянуть к директору».
Директор департамента образования и науки Елена Буйневич отреагировала на событие.
"Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса. К директору. Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка означает выход из профессии", – отметила чиновница.
Она заявила, что мужчину уже уволили. Но, к сожалению, единичный случай не решит глобальной проблемы.
«В этой истории не один учитель виноват. Его действия на поверхности очевидны, но к этому результату привели две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей», - отметила она.
Напомним, что в одесском лицее произошла трагедия со школьником: "Били при директоре"
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