В Одессе настала зима, а это значит, что нас ждет мокрый снег с дождем, холодный ветер и минусовые температуры.

Как пишет Politeka.net, синоптики составили подробный прогноз погоды на вторую неделю декабря.

Так, понедельник, 6 декабря, встретит Одессу обильным дождем и южным ветром, который разгонится до 9-14 метров в секунду.

Днем столбик термометра продержится на отметке от +9 градусов до +11 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +5 до + 7 градусов. Весь день ожидается дождь.

Во вторник, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, прогнозируется дождь, который к вечеру только усилится. Ветер сменных направления, 9-15 метров в секунду. Во время дождя возможны порывы до 15-18 метров.

Температура днем составит от 10 до +12 градусов, вечером +7…+9.

В среду, 8 декабря, весь день в Одессе будет облачным. Утром ожидается сильный дождь, который будет идти до конца дня и перейдет в мокрый снег.

Днем прогнозируют до + 12 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до + 4 градусов.

Четверг, 9 декабря, пройдет без солнца, однако осадков на этот день ожидать не стоит.

Температура воздуха опуститься до нулевой отметки утром, днем будет не выше +4 градусов.

В пятницу снова стоит ждать осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем ​​поднимется до +7…+12 градусов.

Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе

Еще Politeka писала, шторм с огромными волнами обрушится на Одессу