На выходных в Одесскую область придет похолодание, ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Как передает Politeka.net, об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В субботу, 4 декабря, весь день Одессу ждет пасмурная погода.

Прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть северный 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла, днем не выше +5.

По прогнозам синоптиков, в Одесской области начнется мокрый снег, ночью и утром местами гололед и гололедица. Ночная температура опустится до -3 градусов, днем будет держаться в пределах + 1..+6 градусов.

В воскресенье, 5 декабря, в Одессе будет облачно, возможны осадки.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-9 градусов тепла. По области – ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, днем – 1 градус выше нуля.

Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе

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