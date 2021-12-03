На выходных в Одесскую область придет похолодание, ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.
Как передает Politeka.net, об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В субботу, 4 декабря, весь день Одессу ждет пасмурная погода.
Прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть северный 9-14 метров в секунду.
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Ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла, днем не выше +5.
По прогнозам синоптиков, в Одесской области начнется мокрый снег, ночью и утром местами гололед и гололедица. Ночная температура опустится до -3 градусов, днем будет держаться в пределах + 1..+6 градусов.
В воскресенье, 5 декабря, в Одессе будет облачно, возможны осадки.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-9 градусов тепла. По области – ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, днем – 1 градус выше нуля.
Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе
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