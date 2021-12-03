34-летнего одессита нашли мертвым в собственной квартире, на его теле были многочисленные ножевые ранения.

Как передает Politeka.net, подробности убийства сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Мать вернулась домой и обнаружила своего сына убитым. Его труп лежал в квартире, а на теле были многочисленные ножевые ранения шеи, туловища и конечностей. Женщина вызвала полицию.

Полицейские в течение суток установили круг общения убитого, среди которого нашлись свидетели, указавшие на 39-летнего знакомого.

С подозреваемым побеседовали и выяснили, что между ним и погибших произошла ссора, в ходе которой он зарезал своего оппонента.

Злоумышленника задержали и объявили о подозрении. За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит до пятнадцати лет.

До этого мы писали о еще одном трупе.

Так, в полуподвальном помещении на улице Успенской 83/85 дворник онаружил тело темнокожего парня без каких-либо признаков жизни.

По предварительной информации, на теле погибшего нет следов насильственной смерти.

Рядом с ним лежал простенький кнопочный телефон, вероятнее всего, принадлежащий умершему.

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