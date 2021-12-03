Это не первый случай на этой неделе

В Одесской области после взрыва газа спасатели достали из-под завалов мужчину пожилого возраста.

О новом ЧП сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Так, 3 декабря, около 11 часов дня в селе Широкая Балка раздался взрыв в частном жилом доме.

Как выяснилось, взорвался газовый баллон и развалил на кирпичи летнюю кухню.

Под завалами оказался пожилой мужчина, к счастью, он выжил.

Спасателям удалось вытащить пострадавшего и передать в руки медицинским работникам. Его состояние оценивают, как средней тяжести.

От ГСЧС привлекали девять человек и две единицы техники.

Ранее мы писали, в Измаиле Одесской области после взрыва спасатели вынесли из горящего дома пожилую женщину, которая чудом выжила.

Пенсионерка топила печь бензином и произошло воспламенение.

Напомним, утечка опасного химиката произошла в Одессе: для ликвидации аварии привлекали ГСЧС, кадры

А еще Politeka писала, взрыв в многоэтажке Одессы: 6-летний ребенок остался сиротой, его жизнь спасают медики

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