В Одесской области после взрыва газа спасатели достали из-под завалов мужчину пожилого возраста.
О новом ЧП сообщает пресс-служба
Так, 3 декабря, около 11 часов дня в селе Широкая Балка раздался взрыв в частном жилом доме.
Как выяснилось, взорвался газовый баллон и развалил на кирпичи летнюю кухню.
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Под завалами оказался пожилой мужчина, к счастью, он выжил.
Спасателям удалось вытащить пострадавшего и передать в руки медицинским работникам. Его состояние оценивают, как средней тяжести.
От ГСЧС привлекали девять человек и две единицы техники.
Ранее мы писали, в Измаиле Одесской области после взрыва спасатели вынесли из горящего дома пожилую женщину, которая чудом выжила.
Пенсионерка топила печь бензином и произошло воспламенение.
Напомним, утечка опасного химиката произошла в Одессе: для ликвидации аварии привлекали ГСЧС, кадры
А еще Politeka писала, взрыв в многоэтажке Одессы: 6-летний ребенок остался сиротой, его жизнь спасают медики
Также Politeka сообщала, взрыв прогремел на Одесчине, что известно и кадры ЧП: "Из дома вынесли человека"