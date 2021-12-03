В Одесской области говорить об отступлении коронавируса пока рано, так как число новых зараженных возросло в два раза по сравнению с предыдущими сутками.
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По состоянию на з декабря, в Одесской области за сутки коронавирус диагностировали у 862 человек (ранее 418).
Одесская область оказалась на третьем месте по темпам заражения за сутки, впереди - лишь Киев и Днепропетровщина.
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Летальных случаев – 17 на Одесчине. Эти данные говорят о том, что об отступлении болезни говорить рано.
Всего заболевших за время пандемии в Одесской области - 229612 человек. Жертвами болезни стали 5254 пациента.
Выздоровели 181955 и 42403 болеют на данный момент.
Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы
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