В Одесской области говорить об отступлении коронавируса пока рано, так как число новых зараженных возросло в два раза по сравнению с предыдущими сутками.

Информацию об этом разместила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на з декабря, в Одесской области за сутки коронавирус диагностировали у 862 человек (ранее 418).

Одесская область оказалась на третьем месте по темпам заражения за сутки, впереди - лишь Киев и Днепропетровщина.

Летальных случаев – 17 на Одесчине. Эти данные говорят о том, что об отступлении болезни говорить рано.

Всего заболевших за время пандемии в Одесской области - 229612 человек. Жертвами болезни стали 5254 пациента.

Выздоровели 181955 и 42403 болеют на данный момент.

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