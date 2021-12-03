В пятницу, 3 декабря, в центре Одессы найдено тело темнокожего парня без каких-либо признаков жизни.
Жуткую находку обнаружил дворник в полуподвальном помещении на улице Успенской 83/85. Об этом сообщает «7 канал» в
По предварительной информации, на теле погибшего нет следов насильственной смерти.
Рядом с ним лежал простенький кнопочный телефон, вероятнее всего, принадлежащий умершему.
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На место вызвана следственно-оперативная группа, которой придется установить, каким образом молодой человек попал в полуподвал и что послужило причиной гибели.
Ранее мы писали о новых обстоятельствах самоубийства 15-летнего школьника в одесском спортивном лицее "Олимпиец".
Погибший ребёнок находился в трудовом рабстве. Незадолго до того, суицида, он успел пожаловаться друзьям. По их словам, он был очень напуган, ему угрожали прямо при директоре "Олимпийца" и заставляли отрабатывать некий "долг".
Напомним, про детали трагедии со школьником в Одессе: "Били при директоре"
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