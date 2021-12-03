В пятницу, 3 декабря, в центре Одессы найдено тело темнокожего парня без каких-либо признаков жизни.

Жуткую находку обнаружил дворник в полуподвальном помещении на улице Успенской 83/85. Об этом сообщает «7 канал» в Telegram.

По предварительной информации, на теле погибшего нет следов насильственной смерти.

Рядом с ним лежал простенький кнопочный телефон, вероятнее всего, принадлежащий умершему.

На место вызвана следственно-оперативная группа, которой придется установить, каким образом молодой человек попал в полуподвал и что послужило причиной гибели.



Ранее мы писали о новых обстоятельствах самоубийства 15-летнего школьника в одесском спортивном лицее "Олимпиец".

Погибший ребёнок находился в трудовом рабстве. Незадолго до того, суицида, он успел пожаловаться друзьям. По их словам, он был очень напуган, ему угрожали прямо при директоре "Олимпийца" и заставляли отрабатывать некий "долг".

Напомним, про детали трагедии со школьником в Одессе: "Били при директоре"

Еще Politeka писала, что тело мужчины нашли на трассе Киев-Одесса

Также Politeka сообщала, в Одессе школьник свел счеты с жизнью в стенах учебного заведения