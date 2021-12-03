Третьи сутки полиция разыскивает 15-летнего парня, который бесследно пропал в Одесской области.
Информацию об исчезновении несовершеннолетнего предоставили на официальной странице полиции в
Известно, что юный житель Черноморска Эний Герасим, вышел из дома в последний день ноября и с тех пор не дает о себе знать.
Приметы: худощавого телосложения, зеленые глаза, русые длинные волосы, рост около 180-186 см.
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Особые приметы: родинки на левом плече и груди. Был одет в темно-синюю куртку, синюю вязаную шапку.
С любой информацией о местонахождении парня, просят сообщать в отдел полиции №2 Одесского РУП №2 по телефону 048 7794795, 04868 60202 или на спецлинию 102.
Ранее мы писали о новых обстоятельствах самоубийства 15-летнего школьника в одесском спортивном лицее "Олимпиец".
Погибший ребёнок находился в трудовом рабстве. Незадолго до того, суицида, он успел пожаловаться друзьям. По их словам, он был очень напуган, ему угрожали прямо при директоре "Олимпийца" и заставляли отрабатывать некий "долг".
Напомним, про детали трагедии со школьником в лицее Одессы: "Били при директоре"
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