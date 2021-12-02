В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в опору контактной сети.

Авария случилась в четверг, 2 декабря, на 5-й станции Люстдорфской дороги. Об этом сообщают в Telegram-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

Там, трамвай №13 сошел с путей и протаранил столб.

Очевидцы говорят, что удар был очень сильным и только чудом обошлось без пострадавших. Все пассажиры беспрепятственно покинули салон общественного транспорта.

В пресс-службе «Одесгорэлектротранс» уже прокомментировали инцидент.

«Никто не пострадал. На протяжении часа было парализовано движение трамваев», - говорится в сообщении.

Напомним, что неизвестные атаковали трамвай в центре Одессы

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