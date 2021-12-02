В Одессе спасли мужчину от рокового прыжка, он закрылся в квартире, кричал, звал на помощь, а потом пытался покончить с собой.
Это произошло в одной из многоэтажек на улице Боровского вечером в первый день зимы. Подробности и кадры с места показали в пресс-службе
В полицию обратились встревоженные местные жители и рассказали, что их сосед закрылся в квартире, кричит и зовет на помощь. Также они сообщили, что самостоятельно пытались попасть в квартиру, однако только сломали замок.
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Когда инспекторы прибыли на место, то увидели в открытом окне на 9 этаже мужчину, который угрожал прыгнуть вниз.
Копы принялись отговаривать мужчину от рокового шага и после длительных переговоров им это удалось.
Мужчина спустился с подоконника в комнату, но открыть дверь полицейским и медикам не захотел.
Только спустя время на место проехала мать одесситам и разрешила взломать дверь.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей
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