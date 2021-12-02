В Одессе спасли мужчину от рокового прыжка, он закрылся в квартире, кричал, звал на помощь, а потом пытался покончить с собой.

Это произошло в одной из многоэтажек на улице Боровского вечером в первый день зимы. Подробности и кадры с места показали в пресс-службе патрульной полиции (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

В полицию обратились встревоженные местные жители и рассказали, что их сосед закрылся в квартире, кричит и зовет на помощь. Также они сообщили, что самостоятельно пытались попасть в квартиру, однако только сломали замок.

Когда инспекторы прибыли на место, то увидели в открытом окне на 9 этаже мужчину, который угрожал прыгнуть вниз.

Копы принялись отговаривать мужчину от рокового шага и после длительных переговоров им это удалось.

Мужчина спустился с подоконника в комнату, но открыть дверь полицейским и медикам не захотел.

Только спустя время на место проехала мать одесситам и разрешила взломать дверь.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей

Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже

Также Politeka сообщала, тело пенсионера нашли под окнами многоэтажки