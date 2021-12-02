В первый день декабря одесситы почувствовали ощутимое похолодание, однако 2 декабря зима ослабит свою хватку – в городе неожиданно потеплеет.
Как пишет Politeka.net, подробным прогнозом погоды на четверг поделились метеорологи.
Так, в четверг, 2 декабря, в Одессе будет тепло и ветрено, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Днем столбик термометра продержится на отметке от +9 градусов до +11 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов.
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В Одесской области также будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от 2 °мороза до 3 тепла, днем температурные показатели будут в пределах 7-12 °выше нуля.
По данным сайта
Напомним, что минусовая температура атакует южные регионы: озвучен прогноз.
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