В первый день декабря одесситы почувствовали ощутимое похолодание, однако 2 декабря зима ослабит свою хватку – в городе неожиданно потеплеет.

Как пишет Politeka.net, подробным прогнозом погоды на четверг поделились метеорологи.

Так, в четверг, 2 декабря, в Одессе будет тепло и ветрено, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Днем столбик термометра продержится на отметке от +9 градусов до +11 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов.

В Одесской области также будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от 2 °мороза до 3 тепла, днем температурные показатели будут в пределах 7-12 °выше нуля.

По данным сайта Sinoptik.ua, прогнозируют до +11 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до +7 градусов. День будет облачным, несмотря на ясное утро, осадков не ожидается.

Напомним, что минусовая температура атакует южные регионы: озвучен прогноз.

Как сообщала Politeka, морозы -4 и снег обещают в Одессе: синоптики назвали переломную дату

Также Politeka писала, что циклон Бенедикт испортит погоду в Одессе