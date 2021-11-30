К чему готовиться?

Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода одесситам в первый день зимы.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на 1 декабря жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, а также на сайте sinoptik.ua.

Во вторник на небе будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 метров в секунду Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем будет в пределах 8-10 выше нуля.

По Одесской области ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 метров в секунуду ночью местами порывы 15-18 метро в секунду.

Температура ночью от 4 градуса мороза до 1 тепла, днем 5-10 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

По данным sinoptik.ua , в Одессе пасмурным будет только утро, дальше распогодится и ясный день порадует горожан аж до самого вечера.

Никаких осадков не предвидится.

Утром в городе прогнозируют от 2 до 5 градусов тепла. Днем температура достигнет отметки +8. К вечеру показатель термометра опустится до +3 градуса.

Никаких осадков не предвидится.

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