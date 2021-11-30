Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода одесситам в первый день зимы.
Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на 1 декабря жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, а также на сайте sinoptik.ua.
Во вторник на небе будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 метров в секунду Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем будет в пределах 8-10 выше нуля.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Боксер устроил ДТП в центре Киева, убегая от полиции: разбиты четыре авто, кадры
Никитюк, прижавшись к Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале: "Это было круто"
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин разозлился на свою жену Квиткову: честные кадры
Каменских в леопардовом купальнике пошалила на пляже без Потапа: кадры
По Одесской области ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 метров в секунуду ночью местами порывы 15-18 метро в секунду.
Температура ночью от 4 градуса мороза до 1 тепла, днем 5-10 градусов тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
По данным
Никаких осадков не предвидится.
Утром в городе прогнозируют от 2 до 5 градусов тепла. Днем температура достигнет отметки +8. К вечеру показатель термометра опустится до +3 градуса.
Никаких осадков не предвидится.
Напомним, что циклон надвигается на Одессу: когда ждать удара непогоды
Как сообщала Politeka, похолодание ударит по Одессе, когда погода резко испортится
Также Politeka писала, что мрачная погода принесет осадки в Одессу