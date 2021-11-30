В последний день осени в Одессе прогнозируются неблагоприятные погодные условия – порывистый ветер, дождь и резкое похолодание.

О том, чего ждать от погоды 30 ноября сообщили синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

Так, во вторник, циклон Бенедикт открыл доступ в Одессу для холодных воздушных масс из Арктики, из-за чего в городе резко похолодает.

Весь день будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров. Утренняя температура воздуха составит 2 градуса тепла, днем будет не больше 4 выше нуля.

По данным сайта Sinoptik.ua , прогнозируют до + 4 градусов днем, а к вечеру столбик термометра опустится до отметки +1 градуса. Днем небо будет пасмурным, ожидаются мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

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