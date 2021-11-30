В Одесской области за одни сутки скончались десятки человек от последствий, вызванных коронавирусной болячкой.
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Согласно имеющейся информации, в Одесской области за сутки коронавирус подтвердили у 367 человек. И 35 жителей Одесской области умерли за последние сутки от последствий ковида.
Всего с начала пандемии заболели 228 045 человек, умерли 5 196.
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В общей сложности выздороветь удалось 178 965 человеку, 914 – за последние сутки. На данный момент количество больных составляет 43 884 жителя.
Ранее мы писали, коронавирус унес жизнь 24-летнего мастера спорта по гребле Борислава Бызу. Молодой спортсмен провел две недели в Одесской областной больнице. На фоне коронавируса у парня развился сепсис.
Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы
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