В Одесской области за одни сутки скончались десятки человек от последствий, вызванных коронавирусной болячкой.

Свежые данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.

Согласно имеющейся информации, в Одесской области за сутки коронавирус подтвердили у 367 человек. И 35 жителей Одесской области умерли за последние сутки от последствий ковида.

Всего с начала пандемии заболели 228 045 человек, умерли 5 196.

В общей сложности выздороветь удалось 178 965 человеку, 914 – за последние сутки. На данный момент количество больных составляет 43 884 жителя.

Ранее мы писали, коронавирус унес жизнь 24-летнего мастера спорта по гребле Борислава Бызу. Молодой спортсмен провел две недели в Одесской областной больнице. На фоне коронавируса у парня развился сепсис.

Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы

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