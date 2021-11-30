Родителей маленьких пациентов тревожат ужасные условия в областной детской больнице на улице Воробьева в Одессе.

Кадрами делятся люди, которые привезли на лечение своих детей в эту больницу, сообщает Telegram-канал «Курс Одесса» (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Больница не первый год пугает посетителей похлеще ужастиков. В здании очень давно не проводили ремонт.

«Сегодня забирала выпуску в детской областной больнице…это ужас.. как можно содержать такое важное учреждение в таком печальном состоянии?», - возмущается женщина.

На кадрах можно увидеть, как со стен отпала плитка, а в палатах продолжают стоять кровати с металлическими сетками.

Напомним, что пациенты показали реалии одесской больницы, фото: "В тюрьме условия лучше"

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