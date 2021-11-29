В одной из квартир в Одессе мать нашла тело сына со следами насильственной смерти.

Убийство произошло в многоэтажном доме на Овидиопольской дороге, 3, что в Малиновском районе города. Об этом пишет Украинская служба информации.

Женщина обнаружила в квартире труп 32-летнего сына. На его теле было четыре ножевых ранения в области грудной клетки и спины.

На месте полиция задержала потенциального подозреваемого, который выходил из дома.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины

Ведется следствие.

Ранее мы писали, в Черноморске мужчина сжег тело своей приятельницы, которая скончалась в его доме.

Обгоревшие останки человека были найдены возле бойлерной.

Как выяснилось, женщина скончалась две недели назад от передозировки наркотиков и все это время мужчина жил с трупом, а потом решил его сжечь.

Напомним, тело человека обнаружили на пляже в Одессе, кадры: прибило волнами к берегу

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