В Одесской области нашли мертвое тело мужчины в сгоревшем доме, к его гибели привела вредная привычка.
Пожар разгорелся в частном жилом доме в селе Саражинка Подольского района, в частном доме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
Соседи увидели пожар и позвонили спасателям, но когда те приехали, то огонь, потух сам собой.
На пепелище нашли обгоревшее тело хозяина дома. Также сгорели кровать, постельные вещи и пол на общей площади 10 метров квадратных.
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Сотрудники ГСЧС говорят, что мужчина курил и по неосторожности поджег свой дом.
Отмечается, что привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.
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