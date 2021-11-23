Огонь потух сам собой

В Одесской области нашли мертвое тело мужчины в сгоревшем доме, к его гибели привела вредная привычка.

Пожар разгорелся в частном жилом доме в селе Саражинка Подольского района, в частном доме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

Соседи увидели пожар и позвонили спасателям, но когда те приехали, то огонь, потух сам собой.

На пепелище нашли обгоревшее тело хозяина дома. Также сгорели кровать, постельные вещи и пол на общей площади 10 метров квадратных.

Сотрудники ГСЧС говорят, что мужчина курил и по неосторожности поджег свой дом.

Отмечается, что привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.

Напомним, что масштабный пожар разбушевался на Одесчине, погорели сотни животных: "спасти удалось всего 13"

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