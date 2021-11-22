В Одесской области огонь охватил хлев с овцами внутри, 180 животных погибли, спасти удалось всего лишь 13.
Чудовищный пожар разгорелся вечером в воскресенье в селе Новодмитровка Раздельнянского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
В 21:41 спасателям поступил сигнал о пожаре, горела хозяйственная пристройка площадью 400 квадратных метров, в которой находились почти две сотни овец.
180 животных погибли под рухнувшей крышей и стенами хлева. Спасти удалось только 13.
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«Пожар локализовали в 22:46, а в 23:04 полностью ликвидировали», - сообщили спасатели.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших людей нет.
В тушении были задействованы 1 единица техники и 4 спасателя.
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