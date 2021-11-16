Пожар уничтожил базу отдыха на черноморском побережье в Одесской области- огонь тушили три часа.

Пожар возник 15 ноября в селе Грибовка, там загорелась база отдыха «Лаванда». Подробности ночного ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сигнал о возгорании на базе отдыха поступил в Службу спасения в 21:17. Когда пожарные прибыли на место вызова, полыхало двухэтажное деревянное здание на ориентировочной площади 300 квадратных метров.

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.

Из водоема рядом организовали подачу воды. В результате во время инцидента огнем уничтожен деревянный дом, частично повреждена крыша и 3 комнаты в двух рядом стоящих домах.

Пожарным удалось справиться с огнем спустя три часа, его ликвидировали в 01:17.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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