Пожар уничтожил базу отдыха на черноморском побережье в Одесской области- огонь тушили три часа.
Пожар возник 15 ноября в селе Грибовка, там загорелась база отдыха «Лаванда». Подробности ночного ЧП
Сигнал о возгорании на базе отдыха поступил в Службу спасения в 21:17. Когда пожарные прибыли на место вызова, полыхало двухэтажное деревянное здание на ориентировочной площади 300 квадратных метров.
Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.
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Из водоема рядом организовали подачу воды. В результате во время инцидента огнем уничтожен деревянный дом, частично повреждена крыша и 3 комнаты в двух рядом стоящих домах.
Пожарным удалось справиться с огнем спустя три часа, его ликвидировали в 01:17.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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