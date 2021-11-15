В Одесской области соседи увидели задымление в жилом доме и вызвали спасателей, однако трагедии избежать не удалось.
Смертельный пожар разгорелся на выходных в Подольском районе селе Ананьев Второй, в нем погибла семейная пара. Подробности происшествия
Утром местные жители увидели сильное задымление в жилом доме и вызвали спасателей. Сигнал о возгорании поступил в 8:30.
Прибывшие пожарники установили, что загорелось домашнее имущество в жилой комнате на площади 25 квадратных метров.
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После ликвидации пожара в доме обнаружили тела двух людей, они сильно обгорели. Личности их уже установили - это 58-летняя хозяйка дома и ее 55-летний супруг.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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