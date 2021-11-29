В жуткой аварии на трассе Одесса-Мелитополь пострадали семь человек, без жертв не обошлось.
ДТП случилось в понедельник, 26 ноября, вблизи села Иваново Одесской области. Видео разместил телеграм-канал "Х. Одесса" (чтобы просмотреть - скролльте до конца)
Как сообщили в пресс-службе областного
Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель «ВАЗ-2106» не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.
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61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставили в больницу с различными травмами.
На кадрах, которые разместили в сети очевидцы видно, что разбитые машины разбросаны по всей трассе.
Вокруг места ДТП много кусков лома и разного мусора. Травмированные до прибытия скорой лежали на земле. Движение на трассе заблокировано.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.
«Тут еще кто-то жив. Смотри сколько машин», - комментирует увиденное голос за кадром.
Видео можно просмотреть
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