В пригороде Одессы пропал 15-летний мальчик, школьник взял с собой документы и электрогитару, а мобильник оставил дома.
Об исчезновении несовершеннолетнего сообщили на поисковой платформе 911 в
15-летний Николай Рябоконь проживает в селе Нерубайское, что под Одессой.
Рано утром 28 ноября парень вышел на улицу и пропал. Уже больше суток он не выходит на связь с родными. С собой подросток взял документыи электрогитару, а вот мобильный телефон оставил дома.
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Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, короткие светло-русые волосы.
Был одет в синий спортивный костюм с капюшоном или серые штаны, кожаную куртку с мехом, темно-синие ботинки.
Волонтеры убедительно просят с любой информацией о месте нахождения парня, сообщить на спецлинию полиции "102".
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