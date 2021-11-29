В пригороде Одессы пропал 15-летний мальчик, школьник взял с собой документы и электрогитару, а мобильник оставил дома.

Об исчезновении несовершеннолетнего сообщили на поисковой платформе 911 в Фейсбук.

15-летний Николай Рябоконь проживает в селе Нерубайское, что под Одессой.

Рано утром 28 ноября парень вышел на улицу и пропал. Уже больше суток он не выходит на связь с родными. С собой подросток взял документыи электрогитару, а вот мобильный телефон оставил дома.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, короткие светло-русые волосы.

Был одет в синий спортивный костюм с капюшоном или серые штаны, кожаную куртку с мехом, темно-синие ботинки.

Волонтеры убедительно просят с любой информацией о месте нахождения парня, сообщить на спецлинию полиции "102".

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