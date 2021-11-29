Пожилой мужчина заживо сгорел в своей постели, спасатели рассказали о новом трагическом инциденте в Одесской области.
Пожар вспыхнул в частном доме в селе Златоустово Березовского района. Огонь никто не гасил, он потух сам собой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
В понедельник, 29 ноября, полицейские сообщили спасателем, что на пепелище было найдено обгоревшее тело 82-летнего хозяина жилого дома. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на общей площади 3 метров квадратных.
Сотрудники ГСЧС говорят, что пенсионер курил и по неосторожности поджег свою кровать и жилье.
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Похожий случай имел место на прошлой неделе. ТОгда пожар разгорелся в частном жилом доме в селе Саражинка Подольского района.
На пепелище найдено обгоревшее тело хозяина жилья. Его жизнь унесла вредная привычка - курение в постели.
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