Пожилой мужчина заживо сгорел в своей постели, спасатели рассказали о новом трагическом инциденте в Одесской области.

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Златоустово Березовского района. Огонь никто не гасил, он потух сам собой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

В понедельник, 29 ноября, полицейские сообщили спасателем, что на пепелище было найдено обгоревшее тело 82-летнего хозяина жилого дома. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на общей площади 3 метров квадратных.

Сотрудники ГСЧС говорят, что пенсионер курил и по неосторожности поджег свою кровать и жилье.

Похожий случай имел место на прошлой неделе. ТОгда пожар разгорелся в частном жилом доме в селе Саражинка Подольского района.

На пепелище найдено обгоревшее тело хозяина жилья. Его жизнь унесла вредная привычка - курение в постели.

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