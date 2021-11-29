В центре Одессы маршрутка с пассажирами угодила в ДТП, на месте происшествия присутствуют медики «скорой помощи».
Авария случилась днем в понедельник, 29 ноября, на улице Софиевской угол Конной. Об этом сообщается в
По словам очевидцев, маршрутка №145 столкнулась с автомобилем Volkswagen. Водителю иномарки вызвали скорую помощь. Также на месте ДТП присутствует экипаж патрульной полиции.
Из-за ДТП движение в сторону центра города сильно затруднено.
О других пострадавших информации не имеется.
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В понедельник, 29 ноября, штормовой ветер и дожди захватят Одессу, синоптики предупреждают о первом – желтом – уровне опасности. Это значит, что погода потенциально опасна для людей, транспорта и так далее.
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