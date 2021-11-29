Что известно о пострадавших?

В центре Одессы маршрутка с пассажирами угодила в ДТП, на месте происшествия присутствуют медики «скорой помощи».

Авария случилась днем в понедельник, 29 ноября, на улице Софиевской угол Конной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, маршрутка №145 столкнулась с автомобилем Volkswagen. Водителю иномарки вызвали скорую помощь. Также на месте ДТП присутствует экипаж патрульной полиции.



Из-за ДТП движение в сторону центра города сильно затруднено.

О других пострадавших информации не имеется.

Видео можно просмотреть тут.

В понедельник, 29 ноября, штормовой ветер и дожди захватят Одессу, синоптики предупреждают о первом – желтом – уровне опасности. Это значит, что погода потенциально опасна для людей, транспорта и так далее.

Напомним, что маршрутка попала в аварию в Одессе: кадры разрушительного ДТП

Как сообщала Politeka, трагическое ДТП под Одессой, водитель на BMW не пропустил: много пострадавших

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе