В Одессе случилась авария с маршруткой и автомобилем, в ДТП не обошлось без разрушений.
Это произошло днем в четверг, 11 ноября, на пересечении Николаевской дороги и Сортировочной, пишет издание
Водитель маршрутки №232, ехавший в крайнем правом ряду в направлении центра, столкнулся с автомобилем Hundai coupe. После удара иномарку отбросило на дорожный знак, которых рухнул на землю.
На кадрах видно, как у маршрутного такси оказалась разбита правая фара и часть бампера.
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У легковушки поврежден задний бампер и крышка багажника, а также оторван глушитель.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На место аварии приехали полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
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