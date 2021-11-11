В Одессе случилась авария с маршруткой и автомобилем, в ДТП не обошлось без разрушений.

Это произошло днем в четверг, 11 ноября, на пересечении Николаевской дороги и Сортировочной, пишет издание УСИ.

Водитель маршрутки №232, ехавший в крайнем правом ряду в направлении центра, столкнулся с автомобилем Hundai coupe. После удара иномарку отбросило на дорожный знак, которых рухнул на землю.

На кадрах видно, как у маршрутного такси оказалась разбита правая фара и часть бампера.

У легковушки поврежден задний бампер и крышка багажника, а также оторван глушитель.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На место аварии приехали полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все: были на мопедах

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет: трагические кадры с места

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе