На трассе Одесса-Николаев две фуры попали в серьезную аварию и перекрыли движение на дороге.
В субботу, 27 ноября на автодороге произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями. Об этом
Очевидцы говорят, что из-за ДТП дорога была час перекрыта фурами, что привело к "пробке" протяженностью несколько километров.
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Проехать было невозможно, так как грузовики перекрыли все полосы движения. По обочине тоже не поедешь, так как она размякла из-за дождей.
На кадрах видно, как у обоих грузовиком полностью смяты кабины, по всей видимости, они столкнулись лоб в лоб.
Есть ли жертвы – пока не известно.
На месте присутствуют спасатели и правоохранители, однако в пресс-службе ГУНП пока не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие.
Напомним, что водитель грузовика забрал жизнь женщины и уехал
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