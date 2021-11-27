На трассе Одесса-Николаев две фуры попали в серьезную аварию и перекрыли движение на дороге.

В субботу, 27 ноября на автодороге произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями. Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса Инфо" передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Очевидцы говорят, что из-за ДТП дорога была час перекрыта фурами, что привело к "пробке" протяженностью несколько километров.

Проехать было невозможно, так как грузовики перекрыли все полосы движения. По обочине тоже не поедешь, так как она размякла из-за дождей.

На кадрах видно, как у обоих грузовиком полностью смяты кабины, по всей видимости, они столкнулись лоб в лоб.

Есть ли жертвы – пока не известно.

На месте присутствуют спасатели и правоохранители, однако в пресс-службе ГУНП пока не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие.

На трассе Одесса - Николаев столкнулись два грузовика: образовался затор



Источник: https://t.co/15922hH24z pic.twitter.com/2j2E2qNQU6 — FENIX UA (@ua_fenix) November 27, 2021

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