В Одессе в районе Молдаванки легковой автомобиль упал в разрытую коммунальщиками яму.
Происшествие случилось в пятницу 26 ноября на Алексеевской площади. Об этом сообщают местные
Водитель припарковал свой автомобиль Таврия-Славута рядом с раскопками, которые проводят работники КП «Теплоснабжение города Одессы».
В результате машина сползла прямо в яму.
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Чтобы вызволить легковушку пришлось подогнать эвакуатор.
«Очень плохая парковка на Алексеевской площади», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
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Напомним, что авто коммунальщиков угодило в дорожную ловушку в Одессе: кадры происходящего
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