В Одессе в районе Молдаванки легковой автомобиль упал в разрытую коммунальщиками яму.

Происшествие случилось в пятницу 26 ноября на Алексеевской площади. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

Водитель припарковал свой автомобиль Таврия-Славута рядом с раскопками, которые проводят работники КП «Теплоснабжение города Одессы».

В результате машина сползла прямо в яму.

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Чтобы вызволить легковушку пришлось подогнать эвакуатор.

«Очень плохая парковка на Алексеевской площади», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Видео можно просмотреть тут.

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