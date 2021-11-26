Последние новости

15:45 Андрея Данилко в любимом образе засняли веселящимся в казино: "Чувствую я, девки, загуляю"

15:43 Решил припарковаться: в Одессе легковушка "ушла" в разрытую яму, кадры

15:28 26-летняя Jerry Heil в деталях показала свои двухэтажные хоромы: «Для совсем уже поехавших…»

15:28 Платность не является залогом качества, - Анатолий Якименко о медицине

15:22 Алексей Кущ заявил, что бюджет по большей степени наполняется за счёт НДС

15:21 ДТЭК провел первый отбор инновационных решений в Великобритании для развития украинской энергетики

15:14 Дикусар, Онуфрийчук, Войтенко и другие откликнулись на возвращение Melovin'а в "Танці з зірками": "О Боже..."

15:13 Жена «Холостяка» Добрынина в кожаной юбке показала безупречный образ: «Даша, вы просто огонь»

14:58 "Укрэнерго" понесет убыток в случае незаконной передачи европейских средств на коррупционный "Энергоатом" - Кучеренко

14:58 ПриватБанк блокирует карты без предупреждения: "Есть основания"

14:55 Мама троих детей Осадчая вызвала недоумение фигурой в бикини: "Детей вам аист принес"

14:51 Глава Госказначейства Татьяна Слюз создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты – СМИ

14:46 Топовая Toyota RAV4 будет в новом дизайне, фото: что изменилось популярном кроссовере

14:45 Друг Александра Эллерта Рыбак разоткровенничался о конфузах и личном: "Падал в обморок от..."