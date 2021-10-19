В Одессе грузовик коммунальщиков зарылся колесом в асфальт.

В Одессе на улице Краснова асфальт ушел под землю прямо на проезжей части. Там образовалась огромная дыра, в которую провалился грузовик дорожной службы «Городские дороги». Фото с места ЧП показали в Telegram-канал "Курс Одесса", передает Politeka.net .

На снимке видно, что автомобиль буквально зарылся в асфальт задним колесом из-за этого машину довольно сильно накренило.

«На Краснова открылся портал в подземный мир», - говорится в подписи.

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Ранее мы писали, на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.

Маршрутное такси выезжало с Александровского проспекта на Бунина. На повороте автобус колесом угодил в провал в асфальтном покрытии.

Буквально за час до инцидента очевидцы публиковали фото опасного провала, который образовался на пешеходном переходе после дождя.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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