В Одессе полиция разыскивает 15-летнюю девочку, о которой нет вестей целых три дня.
Об исчезновении сообщили в
Известно, что Олеся Павлухина, которой 15 лет, в ночь на 24 ноября вышла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, глаза серые.
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
Грузовик раздавил авто с украинцами, появилось видео момента: "У них не было шансов"
Умер бывший мэр Киева Омельченко: первые подробности
Ушел из жизни известный советский актер: звезда "12 стульев" и "Гардемаринов"
Новая Toyota Camry восхитит дизайном в следующем году: "Выглядит великолепно"
Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой, просим позвонить в полицию по номер (048) 559-10-84 или на спецлинию 102.
Ранее патрульные полицейские занимались поисками 8-летнего мальчика, который вышел из дома, пока его мать занималась домашними делами.
Полицейские обследовали прилегающую территорию и нашли школьника.
Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике
Также Politeka писала, что 10-летнюю Настю с особой приметой ищут в Одессе: фото