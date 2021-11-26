На звонки не отвечает

В Одессе полиция разыскивает 15-летнюю девочку, о которой нет вестей целых три дня.

Об исчезновении сообщили в пресс-службе местной полиции, а также показали фото беглянки.

Известно, что Олеся Павлухина, которой 15 лет, в ночь на 24 ноября вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, глаза серые.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой, просим позвонить в полицию по номер (048) 559-10-84 или на спецлинию 102.

Ранее патрульные полицейские занимались поисками 8-летнего мальчика, который вышел из дома, пока его мать занималась домашними делами.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и нашли школьника.

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике