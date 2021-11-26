В Одессе мужчина выпал из окна квартиры на 6-м этаже, но остался жив- сейчас пострадавший в больнице.
Несчастный случай произошел 25 ноября на улице Тополинной. Об этом сообщает
Как стало известно, 54-летний мужчина мыл окна в квартире, не удержался и сорвался с высоты.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №11 на Слободке.
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Медики диагностировали у него политравму.
Ранее мы писали, В городе Черноморске четырехлетний малыш выпал из окна третьего этажа.
Сначала мальчик упал на козырек магазина, а потом — на газон в кучу листьев. Скорее всего, это и спасло ребенка от серьезных травм. У него была только сломана рука.
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