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В Одессе мужчина выпал из окна квартиры на 6-м этаже, но остался жив- сейчас пострадавший в больнице.

Несчастный случай произошел 25 ноября на улице Тополинной. Об этом сообщает Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Как стало известно, 54-летний мужчина мыл окна в квартире, не удержался и сорвался с высоты.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №11 на Слободке.

Медики диагностировали у него политравму.

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Сначала мальчик упал на козырек магазина, а потом — на газон в кучу листьев. Скорее всего, это и спасло ребенка от серьезных травм. У него была только сломана рука.

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