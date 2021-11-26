В Одессе женщина потеряла 8-летнего сына, пока занималась домашними делами - она не заметила, как мальчик одел верхнюю одежду и ушел на улицу.
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Мальчик исчез посреди вечера 25 ноября. Встревоженная мать позвонила в полицию и рассказала о пропаже сына. Сначала она пыталась самостоятельно отыскать ребенка, но, когда ее попытки не увенчались успехом, обратилась за помощью к патрульным.
Женщина утверждает, что сын исчез, пока она занималась домашними делами. Также она сообщила приметы ребенка.
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Патрульные пригласили мать в служебный автомобиль и начали обследовать прилегающую территорию.
Вскоре стражи порядка обнаружили ребенка, похожего на описание. Одесситка сразу узнала своего сына.
Патрульные провели с ребенком профилактическую беседу, а заодно и с его матерью.
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