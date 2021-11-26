Следующие пару лет супруги проведут в тюрьме

Муж с женой из Болградского района нашли себе прибыльное дело в Одессе: они подобрали ключи и обнесли квартиру пенсионера.

Кража произошла в Малиновском районе Одессы, сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции.

Семейная парочка, которая приехала в город из Болградского района подобрали ключи и ворвались в дом пожилого одессита. Злоумышленникам удалось вынести из квартиры ценные вещи и деньги.

Пострадавших обратился за помощью в полицию и копы оперативно разыскали злоумышленников.

У 38-летней женщины и ее 44-летнего супруга изъяли награбленное, а саму пару поместили в СИЗО.

Теперь им грозит от 3 до 6 лет за кражу и проникновеннее в чужое жилье.

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