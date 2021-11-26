На въезде в Одессу хитрый водитель высыпал зерно на дорогу, чтобы не платить штраф за перегруз, однако не тут то было.
Необычный случай произошел на весовом комплексе "Одесса – Кучурганы", сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности в
В районе Двух столбов инспекторы остановили грузовик с прицепом. Водитель пытался обойти комплекс, вел себя некорректно и отказывался проходить габаритно-весовой контроль.
Инспекторы разъяснили водителю, что за отказ ему грозит штраф 51 тысячу грн. Чтобы скрыть перевес фуры, водитель открыл задний борт прицепа и попросту высыпал зерно на асфальт (около 3 тонн).
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После такой хитрости он заехал на весы, где обнаружили перевес в 12.8% - это 17 000 грн штрафа. Потом у него проверили тахограф и обнаружили поддельный протокол - это ещё 17 000 грн, после чего приехала полиция и выписала ему третий протокол за создание препятствия движению транспорта и обязали убрать преграду.
Видео происходящего
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