В Одесской области мужчина распрощался с жизнью по вине неисправного электрообогревателя.
ЧП с трагическими последствия произошло накануне в селе Большое Плоское Раздельнянского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу
Соседи увидели, как горит жилой дом и вызвали спасателей.
По прибытию на место пожарники установили возгорание домашнего имущества в одноэтажном жилом доме на площади 2 метров квадратных.
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Во время тушения пожара спасатели нашли 55-летнего хозяина жилья. Он был мертв.
По всей видимости, мужчина отапливался самодельным электрическим обогревателем. В какой-то момент произошло короткое замыкание, что привело к пожару.
Почему хозяин не выбежал из горящего дома, остается загадкой.
В тушении огня было задействовано 1 пожарная машина и 4 спасателя.
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