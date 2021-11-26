В Одесской области мужчина распрощался с жизнью по вине неисправного электрообогревателя.

ЧП с трагическими последствия произошло накануне в селе Большое Плоское Раздельнянского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Соседи увидели, как горит жилой дом и вызвали спасателей.

По прибытию на место пожарники установили возгорание домашнего имущества в одноэтажном жилом доме на площади 2 метров квадратных.

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Во время тушения пожара спасатели нашли 55-летнего хозяина жилья. Он был мертв.

По всей видимости, мужчина отапливался самодельным электрическим обогревателем. В какой-то момент произошло короткое замыкание, что привело к пожару.

Почему хозяин не выбежал из горящего дома, остается загадкой.

В тушении огня было задействовано 1 пожарная машина и 4 спасателя.

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