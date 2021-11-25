Ушла из дома 5 дней назад

В Одессе при странных обстоятельствах пропала многодетная мать – трое деток остались с чужими людьми.

Об исчезновении 32-летней Тарасенко Инны Александровны сообщили волонтеры из общественной организации "Лучшие люди Одессы" на странице в Фейсбук.

Молодая женщина проживает на проспекте Шевченко.

Еще вечером 20 ноября она вышла из дома в неизвестном направлении и с тех пор о ней никто ничего не слышал.

Волонтеры пишут, что у Инны бывают провалы в памяти.

Приметы: рост 170-171 сантиметров, глаза карие, волосы русые, страдает провалами в памяти. Была одета предположительно в серый пуховик и темные кроссовки как на фото.



Волонтеры просят с любой информацией об Инне Александровне сообщать по телефонам: (067) 482-77-00 (координатор поисков Сергей) или в полицию по номеру 102.

В комментариях под публикацией сообщают, что Тарасенко Инна – многодетная мать. Дома женщину ждут трое деток, за которыми сейчас присматривают чужие люди.

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