В Одессе полицейские ловили 17-летнего парня, который украл авто и пытался сбежать.
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Так, во время патрулирования Приморского района копов привлек внимание автомобиль, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской.
На требование остановиться он не отреагировал, а только увеличил скорость и поехал дальше, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации.
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Полицейские стали преследовать беглеца и догнать его удалось на улице Тираспольской.
Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 17-летний парень без документов на авто. Более того, патрульные получили ориентировку об угоне этого автомобиля. На место вызвали следственно-оперативную группу.
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