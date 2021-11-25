В Одессе полицейские ловили 17-летнего парня, который украл авто и пытался сбежать.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Так, во время патрулирования Приморского района копов привлек внимание автомобиль, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской.

На требование остановиться он не отреагировал, а только увеличил скорость и поехал дальше, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации.

Полицейские стали преследовать беглеца и догнать его удалось на улице Тираспольской.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 17-летний парень без документов на авто. Более того, патрульные получили ориентировку об угоне этого автомобиля. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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