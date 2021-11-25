17-летний подросток устроил ДТП в Одессе, парень разбил несколько машин и пытался сбежать от ответственности.
Об этом сообщает
«На Тенистой пьяный парень Дима протаранил по встречке два автомобиля и пытался сбежать. За ним погнались», - говорится в сообщении.
Парень, которому еще нет и 18 лет попытался сбежать с места преступления, однако его авто заблокировали прохожие. Они вызвали полицейских.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Известного актера увезли на "скорой", врачи борются за его жизнь: "Перестал реагировать на..."
Не стало знаменитого музыканта: он был одной из важнейших фигур мировой сцены
Вирус не отступает, в МОЗ назвали одно из самых серьезных осложнений: симптомы и факторы риска
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
В беседе с патрульными выяснилось, что горе- водителю всего 17 лет и он управлял машиной без каких-либо документов. Подросток признался полиции, что находился за рулем. На него уже составили протокол.
Между тем, одна из владелец авто, которое помял подросток, говорит, что он был за рулем в нетрезвом виде. Также женщина утверждает, что после ДТП парень боялся звонить своим родителям.
Напомним, что водитель грузовика забрал жизнь женщины и уехал
Как сообщала Politeka, в Одессе авто влетело в остановку, виновник сбежал: что известно
Также Politeka писала, что дальнобойщики восстали на въезде в Одессу, заблокировав трассу