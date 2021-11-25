Парню всего 17 лет и у него нет документов

17-летний подросток устроил ДТП в Одессе, парень разбил несколько машин и пытался сбежать от ответственности.

Об этом сообщает Telegram-канал «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«На Тенистой пьяный парень Дима протаранил по встречке два автомобиля и пытался сбежать. За ним погнались», - говорится в сообщении.

Парень, которому еще нет и 18 лет попытался сбежать с места преступления, однако его авто заблокировали прохожие. Они вызвали полицейских.

В беседе с патрульными выяснилось, что горе- водителю всего 17 лет и он управлял машиной без каких-либо документов. Подросток признался полиции, что находился за рулем. На него уже составили протокол.

Между тем, одна из владелец авто, которое помял подросток, говорит, что он был за рулем в нетрезвом виде. Также женщина утверждает, что после ДТП парень боялся звонить своим родителям.

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