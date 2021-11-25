В Одессе показали жуткие условия в городской больнице №1 на Молдаванке.

Кадры разместил телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.

На фото видны дыры в потолке, трещины в полу и шаткие двери, которые вот-вот отвалятся.

«Больница №1 на Болгарской, 38 долгое время пугала похлеще ужастиков. Наконец-то мэрия заметила «небольшую» проблему и готова выделить на ремонт больницы почти 13 миллионов», - -говорится в публикации телеграм-канала.

В комментариях одесситы утверждают, что это не единственное медицинское учреждение, которое находится в плачевном состоянии.

Ранее мы писали о запущенном состоянии в поликлинике на проспекте Добровольского, 37.

Стены коридора медучреждения покрыты покрыты трещинами, плесенью и грибком.

Напомним, что пациенты показали реалии одесской больницы, фото: "В тюрьме условия лучше"

Еще Politeka писала, что одесситы жалуются на хаос в детской больнице: "Полдня в очереди с больным ребенком"

Также Politeka сообщала, нечеловеческие условия в поликлинике Одессы показали на видео