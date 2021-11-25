Ситуация с коронавирусом в Одесской области стабилизируется – уже совсем скоро область может переместиться из «красной» зоны карантина в «оранжевую».

Это произойдет в конце этой недели или начале следующей, заявил глава одесского горздрава Левон Никогосян, пишут местые СМИ.

Чиновник прогнозирует ослабление карантина в регионе в конце текущей или начале следующей недели. Никогосян утверждает, что многие показатели заболеваемости в Одесской области на данный момент стабилизируются и свидетельствуют о том, что регион может попасть в "оранжевую" зону.

По данным пресс-службы Минздрава, за минувшие сутки в Одесской области заболели коронавирусом 644 жителя.

Всего с начала пандемии выявлено 225696 случаев ковида.

От осложнений скончались - 23 человека за сутки и всего 5081.

Излечились от болезни 176 тысяч 101 пациент, из них 607 человек - за последние 24 часа.

Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы

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