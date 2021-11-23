В Одессе возмущенные жильцы многоэтажного дома сняли на видео действия коммунальщиков.

Кадры разместил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa во вторник, 23 ноября (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, жители дома на улице Ицхака Рабина, 51 заметили, как коммунальщики сгребают опавшие листья и сбрасывают их под окнами многоэтажки.

"А ну улыбнитесь, я вас всех запечатлею. Это ж надо какая наглость, кидать листья под дом", - прокричал коммунальщикам местный житель.

Одесситы крайне возмущены происходящим и подозревают, что листья вместе с мусором останутся там до следующего года.

Между тем, директор «Горзелентреста» пообещал разобраться в ситуации.

Отметим, что сжигать опавшие листья нельзя, за это штрафуют, а вот что с ними делать и каким образом убирать - вопрос до сих пор спорный.

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