В Одессе возмущенные жильцы многоэтажного дома сняли на видео действия коммунальщиков.
Кадры разместил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa во вторник, 23 ноября (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, жители дома на улице Ицхака Рабина, 51 заметили, как коммунальщики сгребают опавшие листья и сбрасывают их под окнами многоэтажки.
"А ну улыбнитесь, я вас всех запечатлею. Это ж надо какая наглость, кидать листья под дом", - прокричал коммунальщикам местный житель.
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Одесситы крайне возмущены происходящим и подозревают, что листья вместе с мусором останутся там до следующего года.
Между тем, директор «Горзелентреста» пообещал разобраться в ситуации.
Отметим, что сжигать опавшие листья нельзя, за это штрафуют, а вот что с ними делать и каким образом убирать - вопрос до сих пор спорный.
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